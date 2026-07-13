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ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ: 2026ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಸುಯೋಗ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 13, 2026, 07:35 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:35 AM IST

ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ವೈರಲ್‌ ಭವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Baba Vanga Prediction: ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Baba Vanga 2026 Bhavishyavani1/6

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ

ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿಖರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಕಾರಕ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು 2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

Baba Vanga 2026 Bhavishyavani2/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ರ ವೈರಲ್‌ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಭೂಮಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಈಡೇರುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ.  

Baba Vanga 2026 Bhavishyavani3/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಈ ವರ್ಷ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವರ್ಷ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಹೆಗಲಿಗಿರಲಿದ್ದು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಧನಾಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

Baba Vanga 2026 Bhavishyavani4/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ ವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಹಠಾತ್‌ ಧನಾಗಮನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರತರುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  

Baba Vanga 2026 Bhavishyavani5/6

ಮಕರ ರಾಶಿ

ಬಾಬಾ ವಂಗಾ 2026ರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿವೆ.  

Baba Vanga 2026 Bhavishyavani6/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

2026ರ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ತಾಂಡವವಾಡಲಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕುಬೇರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಕೊರತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ, ಭೂಮಿ ಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿದೆ.  

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

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