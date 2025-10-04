2025ರ ಕೊನೆಯ 3 ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ: ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ

ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾದಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನುಡಿದಿರುವ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Baba vanga predictions: ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಖ್ಯಾತ ಪ್ರವಾದಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಯುದ್ಧ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2025ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ಈ 90 ದಿನಗಳು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಈ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಾಲ್ಕು ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ 2025ರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡುವೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅವರದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸಮಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 2025ರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)