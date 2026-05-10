ಮೇ 11 ರಿಂದ 17... ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು! ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನಲಾಭ, ಯಶಸ್ಸು

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 10, 2026, 08:40 PM IST|Updated: May 10, 2026, 08:40 PM IST

Baba Vanga predictions : ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 11 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕಾದಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.. ಧನಲಾಭವೂ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ದ್ರಷ್ಟಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಲ್ಗೇರಿಯಾದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಗಣನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ 11 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗಿನ ವಾರವು ಐದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ಈ ವಾರ ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಲಿದುಬರಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಸಕಾಲ.

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಮಾಧಾನ ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಣುವಿರಿ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕಾದಿದೆ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಕಾಲವಿದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರಲಿದ್ದು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ.

ಧನು ರಾಶಿ: ಮೇ 11 ರಿಂದ 17 ರ ಅವಧಿಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಭೇಟಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹಸನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಶುಭ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿದೆ.

