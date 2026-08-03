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8 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಪೇಸರ್‌ಗೆ ಕೊಕ್‌, ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌.. ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪಾಕ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬಾಬರ್‌ ನಿರ್ಧಾರ!

Written ByBhimappa
Published: Aug 03, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:26 PM IST
ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Babar Azam statement after Mohammad Abbas dropped: ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 
 

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ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವೂ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದನ್ನು ಸೋತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.   

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2ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್‌ ಬಳಿಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಾಯಕ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ಅವರು ಆಡುವ 11ರ ಬಳಗವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ನನ್ನೇ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿರುವುದು ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.   

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ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಪೇಸರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ (Mohammad Abbas) ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಲೆಂತ್‌ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಬಾಬರ್‌ ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ರನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.      

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ಪೇಸರ್‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊಲದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ರೆ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.   

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ಟೆಸ್ಟ್‌ ತಂಡದಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅವರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀಡಿರುವ ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌, ಪಂದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಅನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಬಾಬರ್‌ ಅಜಮ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಕೈಬಿಡಬಹುದಿತ್ತು. ಪಸರ್‌ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಬರ್‌ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

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