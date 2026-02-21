ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಬಾಬರ್ ಅಜಂಗೆ ಬೇಕಿದೆ 20 ರನ್..!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿವೆ.
2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್ 8 ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 12,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಈಗ 346 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 334 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 11,880 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 343 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 12,000 ಟಿ20 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ,ಈಗ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕೇವಲ 335 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 12,000 ರನ್ ಗಳಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇದು ಅವರಿಗೆ 451 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 360 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಬಾಬರ್ ಕೇವಲ 32 ರನ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ 31 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 646 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಾಬರ್ 20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 615 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.