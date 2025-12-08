ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ!

Back pain: ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ.. ನೀವು ಕೂಡು ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ
ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಶರ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ..ಬೆಳ್ಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ ಹೋದಗಿಂದ ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುತ್ತೀರಾ..?
ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುವಾಗ, ಬಗ್ಗುವಾಗ, ಏಳುವಾಗ, ಕೂರುವಾಗ, ತಿರುಗುವಾಗ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ..
ಮಾನವನಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.. ದೇಹ ನೀಳವಾಗಿ ಕಾಣಲು, ಮೆದುಳಿನಿಂದ ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು.
ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ಹುರಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು..ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನುನೋವು, ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಡಿಸ್ಕ್, ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ.
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.