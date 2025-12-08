English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ!

Back pain: ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕೂತಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ.. ನೀವು ಕೂಡು ಇದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ
1 /6

ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್‌ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ವರ್ಕ್‌ ಪ್ರೆಶರ್‌ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ..ಬೆಳ್ಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ ಹೋದಗಿಂದ ಕೂತಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುತ್ತೀರಾ..?

2 /6

ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಡೆಯುವಾಗ, ಬಗ್ಗುವಾಗ, ಏಳುವಾಗ, ಕೂರುವಾಗ, ತಿರುಗುವಾಗ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ..

3 /6

ಮಾನವನಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.. ದೇಹ ನೀಳವಾಗಿ ಕಾಣಲು, ಮೆದುಳಿನಿಂದ ದೇಹದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. 

4 /6

ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಬೆನ್ನು ಹುರಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.   

5 /6

ಸಿಸ್ಟಮ್‌ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು..ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನುನೋವು, ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಅಥವಾ ಸೊಂಟದ ಡಿಸ್ಕ್‌, ಕುತ್ತಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. 

6 /6

ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಬೆನ್ನಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Next Gallery

&quot;ನನಗೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ.. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡೋಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ&quot; ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೆನನ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್