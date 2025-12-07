English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • 90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡೋ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಇದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!

90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡೋ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಇದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಅಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ!

ದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್‌ ಕೊಡುವ ಬೈಕ್‌ ಯಾವುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಹುಡುಕಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ.
 
1 /5

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೈಕ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಗೊಂದಲ ಅನಿಸಿದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

2 /5

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವ ಬೈಕ್‌ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೈಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಬೈಕ್‌ ಎಂದರೆ ಅದು ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ- 100 ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಬೈಕ್‌ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಸುಮಾರು 75 ರಿಂದ 90 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.  

3 /5

ಈ ಬೈಕ್‌ ಎರಡು ಟೈಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಬೈಕ್‌ 65 ರಿಂದ 66 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟಿನಾ 110 ಬೈಕ್‌ 69,284 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಆಫೀಸ್‌ ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌ಗಳಿಗೆ ಈ ಬೈಕ್‌ ಉತ್ತಮ.   

4 /5

ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡಿಟಿಎಸ್‌-ಐ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಡಿಟಿಎಸ್‌-ಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 11 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಫುಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ 700 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಿಸಬಹುದು.  

5 /5

ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಬೈಕ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 110 ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 115.45 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.   

Next Gallery

ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಮುಖ ತರಕಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ವಿಚಿತ್ರ