  • ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 770 ಕಿ.ಮೀ.. 70,000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್!

ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 770 ಕಿ.ಮೀ.. 70,000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್!

Bajaj Platina 100: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೈಕ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.  
 
1 /5

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಎಂಬ ಮೂರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 70,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮೈಲೇಜ್ ಬೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

2 /5

ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗಮನ ಬಜಾಜ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ಲಾಟಿನಾ 100 ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಬೈಕ್ ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ದೈನಂದಿನ ಕಚೇರಿ, ಕೆಲಸ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 65,407 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ).  

3 /5

ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಉದ್ದವಾದ ಸೀಟ್, ಸುಧಾರಿತ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೇ ಬೆಲೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್, ಹೋಂಡಾ ಶೈನ್ 100, ಹೀರೋ HF ಡಿಲಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈಲೇಜ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ 70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಓಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.  

4 /5

11 ಲೀಟರ್ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 770 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, LED DRL ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹಿಂಬದಿಯ ಕನ್ನಡಿಯಂತಹ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ.

5 /5

ಇದು 99.59cc, 4-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ DTS-i ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 7,500rpm ನಲ್ಲಿ 8.2PS ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 90 ಕಿ.ಮೀ. ಈ ಬೈಕ್ 130 mm ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 110 mm ಹಿಂಭಾಗದ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಸ್ಕಿಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.  

