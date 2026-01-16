ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಈ ಗಿಡದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಲಾಭ.. ನಾಲ್ಕು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೋದು ಖಚಿತ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Profitable plant : ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಸಸ್ಯವೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
 
Profitable plant : ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಸಸ್ಯವೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಕುಚಿ ಸಸ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸೋರಾಲಿಯಾ ಕೊರಿಲಿಫೋಲಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಲಗಳ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಕುಚಿ ಸಸ್ಯವು ಸಣ್ಣ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.   

ಈ ಸಸ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗ, ಅದರ ಎಲೆಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಔಷಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಈ ಸಸ್ಯದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.  

ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಬಿಳಿ ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಎಸ್ಜಿಮಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಮೊಂಡುತನದ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕುಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.   

ಬಕುಚಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು? ಬಕುಚಿ ಬೀಜದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ ಬಕುಚಿ ಬೀಜದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಶುಂಠಿ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಕುಚಿ ಬೇರನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲಿನ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಕುಚಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು.  

ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಆಯುರ್ವೆದಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್‌ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇದರ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಕಾಂಡ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯಾಗಿದೆ.  

