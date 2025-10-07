English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆ ಐಟಂ ಸಾಂಗ್‌ನಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಧುರಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ್ದೇ ಬಾಳಾ ಸಾಹೇಬ್‌.! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

Madhuri Dixit controversy : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಈ ಹಾಡನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೆ, ಮಾಧುರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದರು..
ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರೀಮೇಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಹಾಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ನಿಷೇಧಿಸಿವೆ. ನೀವು ಯಾವ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಹಾಡು 1993 ರ 'ಖಲ್ನಾಯಕ್' ಚಿತ್ರದದ್ದು.

ಹೌದು.. ‘ಖಲ್ನಾಯಕ್’ ಸಿನಿಮಾದ ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಹಾಡು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಭಾಷ್ ಘಾಯ್ ಅವರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.  

'ಚೋಲಿ ಕೆ ಪೀ ಕ್ಯಾ ಹೈ' ಹಾಡನ್ನು ಅಲ್ಕಾ ಯಾಜ್ಞಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಲಾ ಅರುಣ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜನರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಅನೇಕರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಹಾಡು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ದೂರಿದರು. 

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಾಡಿನ ವಿವಾದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿತು ಎಂದರೆ ವಿಷಯ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರಾಟವಾದ ಕ್ಯಾಸೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಶಿವಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಾಧುರಿಯ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. "ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲವಾದದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರಂತೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ ನಂತರವೂ ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ಹಾಡನ್ನು ಟಿವಿ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

