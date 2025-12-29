English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮುಗಿತು... ಬೋಳು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!

ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮುಗಿತು... ಬೋಳು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!

bald Hair Growth tips : ನೀವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.. ಇದ್ದ ಕೂದಲು ಸಹ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತವೆ.
1 /6

ಮಾಂಸಹಾರ, ರೊಟ್ಟಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದರು. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ನೀವು ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ, ಬಲವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

2 /6

ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಗಂಧಕ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇಶರಾಶಿಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.

3 /6

ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕೂದಲು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಸವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4 /6

ಅನೇಕ ಜನರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಹಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

5 /6

ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ರೋಸ್ಮರಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಟ್ರೀ ನಂತಹ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ತೈಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

6 /6

ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Hair Growth Hair care daily hair care onion for hair fall Onion Juice for hair

Next Gallery

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ..!