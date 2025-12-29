ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಸವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮುಗಿತು... ಬೋಳು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!

bald Hair Growth tips : ನೀವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.. ಇದ್ದ ಕೂದಲು ಸಹ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ.. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬರುತ್ತವೆ.
ಮಾಂಸಹಾರ, ರೊಟ್ಟಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ತಿನ್ನುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದರು. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಬಳಕೆಯಿಂದ, ನೀವು ಉದ್ದ, ದಪ್ಪ, ಬಲವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಗಂಧಕ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇಶರಾಶಿಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಕೂದಲು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಕೂದಲು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ರಸವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಹಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಅಲೋವೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನೀವು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್, ರೋಸ್ಮರಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಟ್ರೀ ನಂತಹ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ತೈಲಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೆ, ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬೇಕಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.