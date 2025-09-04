ಬೋಳು ತಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!

Baldness hair growth : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೋಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಔಷಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬುಡಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಂದರವಾದ ಕೂದಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು.. ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರತಿಶತ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು 50 ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಮತ್ತು ತೆಳುವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಸ ಔಷಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? : ಮಿನೊಕ್ಸಿಡಿಲ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಸ್ಟರೈಡ್ ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, PP405 ಎಂಬ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಔಷಧಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಸುಪ್ತ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಪುನಃಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ : ಕೂದಲು ಕೋಶಕ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಕೂದಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು ಸುಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಅಣುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುಪ್ತ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಣುವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತತ್ವವೇ ಇದು.
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು : ಮೊದಲ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೋಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಔಷಧಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವೈದ್ಯರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೋಳು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು, ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)