ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ... 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಫಿಕ್ಸ್‌!

banana farming: ಬಾಳೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತರುವ ಕೃಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು, ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನೀವು ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯವರೆಗೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು.

ಬಾಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾದರೂ ಕೆಲವು ರೈತರು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳೆ ಸುಮಾರು 12-14 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 8*4 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000 ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ. 

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಬೀಜಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಳೆ ಸಸಿಗಳಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನರ್ಸರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಂದ ನೀವು ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಸುಧಾರಿತ ಬಾಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಹ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ನೀವು 15-20 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಾಳೆ ಗಿಡವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3000 ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು 45-60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ವರ್ಷವಿಡೀ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 - 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ 12-14 ತಿಂಗಳ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 3-4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ 25-40 ಕೆಜಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 100 ಟನ್ ಬಾಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 10-15 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರಾಸರಿ 12 ರೂ. ಬೆಲೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿದರೆ, ನೀವು 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೂ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

