White hair remedies: ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರುಚಿಕರವಾದ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ತೈಲಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತೇವಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು: ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು - 1, ಮೊಸರು - 2-3 ಚಮಚ, ಜೇನುತುಪ್ಪ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್, ಆವಕಾಡೊ - ¼ ಭಾಗ
ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಫೋರ್ಕ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳನ್ನು ಮೊಸರು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆವಕಾಡೊದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಟವೆಲ್ನಿಂದ ತಲೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ. 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಬಹುದು.
ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ತಾಜಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಳಸಿ. ಈ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.)