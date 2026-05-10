Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟವೇ.. ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಡಿ... ಅದರ ವಾಸನೆಗೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೆ; ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ!

ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟವೇ.. ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಡಿ... ಅದರ ವಾಸನೆಗೇ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೆ; ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರಲ್ಲ!

Written ByChetana Devarmani Updated byChetana Devarmani
Published: May 10, 2026, 02:18 PM IST|Updated: May 10, 2026, 02:18 PM IST

Mosquito repellent : ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸೊಳ್ಳೆ ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿದ್ರಿಸಲೂ ಬಿಡದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತವೆ. 

1/8

Mosquito repellent:ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಅನೇಕರು ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

2/8

ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ. ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಕೊಂಚ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸಿದರೂ ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

3/8

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆ ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೋಣೆಯ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಇಡಿ, ಇದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

4/8

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

5/8

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಡುವುದರ ಮೂಲಕವೂ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸುಡಬೇಕು. 

6/8

ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ವಾಸನೆ ಹರಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಟ್ಟ ವಾಸನೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

7/8

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯು ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಂಪು ದದ್ದು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

8/8

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Tags:
Mosquito repellent plants
Banana peel
Mosquito

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕೇವಲ ₹13,999ಕ್ಕೆ Samsung Galaxy M17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

ಕೇವಲ ₹13,999ಕ್ಕೆ Samsung Galaxy M17 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ ಖರೀದಿಸಿ

Samsung Galaxy M17 5G15 min ago
2

ಇವರೇ ನೋಡಿ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಗ!.. ಈಗ ನಂದನ್‌ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

Suhasini Maniratnam22 min ago
3

OnePlus 13s ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಅಮೆಜಾನ್‌ ಸಮ್ಮರ್‌ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್

OnePlus 13s36 min ago
4

ತಮಿಳುನಾಡಿನ 24ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾವ ಫೈಲ್‌ಗೆ..?

CM Vijay Oath Ceremony44 min ago
5

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಪತ್ತೆ

Gelatin Sticks52 min ago