ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿಂದರೂ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌..! ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ

Banana Stem Juice : ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಗಿಡ ಮರಗಳೇ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಈ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಅಡಗಿದೆ.. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ಬಾಳೆಗಿಡ ಬರಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬಾಳೆದಿಂಡು ಎಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ.? ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ರಾಮಬಾಣ : ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನ ರಸ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಅದ್ಬುತ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಡೈ ಯುರೆಟಿಕ್ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸುಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಅಂಶ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಸಿಡಿಟಿಗೆ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ : ಆಗಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಸಿಡಿಟಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನ ರಸ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ರೂಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶದ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸುತ್ತೆ : ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ರಸದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ 'ಬಿ6' ಅಂಶ ಇದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೀಮಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ರಸ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತ.
ತೂಕ ಕಡಿಮೆ : ಬಾಳೆದಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಾರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನ ರಸ ಸೇರಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ : ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಸಮತೋಲನ. ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿ, ಗಾಯ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿಯಾಗದೆ ಇರುವುದು ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ರಸ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.