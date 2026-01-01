English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೇ ಸೇಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?

Bangla Red Gold scam: ಭಾರತೀಯ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೆಡ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ತಜ್ಞರಿಂದಲೂ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಈ ರೀತಿಯ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಜಾಲ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತಂದಿಡಬಹುದು..
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಡತನದ ಮಧ್ಯವೂ ಭಾರತೀಯರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ ವರದಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ.. 2025 ರಲ್ಲಿ  ಭಾರತೀಯ ಆಭರಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದಾಜು 90 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್‌ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.. ಎಂದರೇ ಭಾರತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು..   

ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.. ಈ ಮಧ್ಯವೂ ಭಾರತೀಯರು ಮದುವೆಯಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಬಂಗಾರದ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ಏನದು ಅಂತೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ..   

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ರೆಡ್​ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಬ ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊರಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ.. ಇದು ಅಸಲಿ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಜ್ಞರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವಂತೆ.. 

ಇದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಆಭರಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಂತಿದೆ.. ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಎಕ್ಸ್​ಪರ್ಟ್‌ಗಳಿಂದಲೂ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದಾದರೇ, ಈ ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿ ಅಸಲಿ ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಭಾರೀ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾಟಾಟ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು.. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುವುದೋ? ದೇವರೇ ಬಲ್ಲ.. 

ಅಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಕಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಲಿಪಶು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಏಕೆಂದರೇ ಈ ಪೇಕ್‌ ಗೋಲ್ಡ್‌ನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ.. ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೇ ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸಿದರೂ ಅದು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನದ ರೀತಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ.. 

ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಳ್ಳುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡವಿಡಲು ಹೋದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗುವುದಂತೂ ಖಚಿತ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಮತ..   

