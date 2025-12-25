ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮಾಂಸ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ ಆಹಾರಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Bangladesh favorite meat : ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕಲವು ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
Bangladesh favorite meat : ನದಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನದಿಗಳ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಮೀನು' ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮೀನು ಮತ್ತು ಅನ್ನವು ಪ್ರಧಾನ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. 'ಹಿಲ್ಸಾ' ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ರುಚಿಯಿಂದ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾಂಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಮಾಂಸವು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆಯ ಮಾಂಸವಾಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಗೋಮಾಂಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂದಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 'ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ' ಮತ್ತು 'ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್' ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಮೇಕೆ ಅಥವಾ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ (ಮಟನ್) ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಮಟನ್ ಕರಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಬ್ರೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಾತುಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ.