ಬಾಂಗಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ 2025-27ರ ವಿಶ್ವಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ.
Bangladesh landmark victory against Australia: ಬಾಂಗಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಕಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ 2025-27ರ ವಿಶ್ವಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಭಾರತ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವೂ ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು WTC ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೋಲು ಕಂಡರು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದ ನಜ್ಮುಲ್ ಹುಸೇನ್ ಶಾಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಶೇ.66.66 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗೆಲುವು, 1 ಸೋಲು, 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
WTC ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಶೇಕಡಾ 77.78 ರಷ್ಟು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಶೇಕಡಾ 75.00 ರಷ್ಟು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಶೇಕಡಾ 72.22 ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಶೇಕಡಾ 66.67 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಭಾರತ 48.15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವು 4 ಗೆಲುವು, 4 ಸೋಲು ಮತ್ತು 1 ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ.
ಡಾರ್ವಿನ್ನ ಮರ್ರಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 198 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಬಾಂಗ್ಲಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 426 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಸಿಸ್ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 284 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.