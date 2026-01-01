English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  RBI ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಡೆ : ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ ಕ್ಲೋಸ್!‌

Bank Account Closed: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇಂದಿನಿಂದ (ಜನವರಿ 01 2026) ಮೂರು ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌ ಆಗಲಿವೆ. ನೀವೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ... ಈಗಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. 
 
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI)  ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.

ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 01, 2026 ರಿಂದ ಮೂರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರ್‌ಬಿಐ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆ ಮೂರು ಖಾತೆಗಳೆಂದರೆ...

ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರದ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ Dormant Account ಹಾಗೂ Inactive Accounts ಖಾತೆಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ.  ಇಂತಹ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆರ್‌ಬಿಐ (RBI) ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಂತಹ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರ್‌ಬಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಖಾತೆಗಳು (Dormant Account ಹಾಗೂ Inactive Accounts) ಹಾಗೂ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಆರ್‌ಬಿಐ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

