ಆಗಸ್ಟ್‌ 25ರಿಂದ ಸತತ 4 ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರಜೆ​! ಖಾಸಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI... ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

Bank holiday: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿ ಸತತ ರಜೆಗಳು ಇವೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿ ಸತತ ರಜೆಗಳು ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ದಿನಗಳು ರಜೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.   

ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀಡುವ ರಜಾದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ 25 ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.  

ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆರ್‌ಬಿಐ ಈ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.  

ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 25 ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಂದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.  

ಗುರುವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು, ಭುವನೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಮತ್ತು ನೌಕಾಯ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ, ಆಗಸ್ಟ್ 31, ಭಾನುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.  

ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, UPI ಮತ್ತು ATM ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

