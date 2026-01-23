Bank Strike in January 2026: ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
Bank Strike Alert: ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಮತ್ತೆ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ, ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.
ಜನವರಿ 24 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 25 ರ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಬಂದ್ ನಡೆದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ.
ನೌಕರರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು UFBU ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. UFBU (ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್) ಪ್ರಕಾರ, RBI, LIC, GIC, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಶನಿವಾರದಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಸಹ ಶನಿವಾರದಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರವನ್ನು ಏಕೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು UFBU ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
UFBU ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ಭಾರತದ 9 ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ RBI ಅನುಮೋದನೆ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸೇವೆಗಳ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಕೆಲಸದ ಸಮಯ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಳಿತದ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಬಂದ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು.