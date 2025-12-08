Bank Holiday Update: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
Bank Holiday: ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೌಕರರ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅರ್ಧ ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು 5 ದಿನಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನೌಕರರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಘಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಉಳಿದ ಶನಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.
ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಜೆ ಇದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?