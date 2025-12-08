English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ರಜೆ!

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತೀ ವಾರ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡು ರಜೆ!

Bank Holiday Update: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಉದೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 
 
1 /6

Bank Holiday: ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನೌಕರರ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 2026 ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ.  

2 /6

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಅರ್ಧ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅರ್ಧ ದಿನದ ರಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ರಜಾದಿನಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನೌಕರರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

3 /6

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು 5 ದಿನಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶನಿವಾರಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ದಿನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.  

4 /6

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಘಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜಾದಿನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ನೌಕರರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಘಗಳು ಆಶಿಸುತ್ತಿವೆ.  

5 /6

ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಅಂದರೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ವಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇತ್ತು. ಉಳಿದ ಶನಿವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.  

6 /6

ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ನೌಕರರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ರಜೆ ಇದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ?  

