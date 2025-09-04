English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ, ಎಲ್‌ಐಸಿ...ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

1 /7

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಗೊಂದಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ಪಾಲಿಸಿಗಳು. ಈ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದರೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ .

2 /7

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವು ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (NSC): 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ 7.7% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP): ಸುಮಾರು 115 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಸುಮಾರು 7.5% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತದೆ.

3 /7

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF): 7.1% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು 15 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆ (SCSS): 8.2% ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (SSY): 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. 8% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

4 /7

ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ (FD) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 3 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ FD ಗಳ ಮೇಲೆ 7% ರಿಂದ 8% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣವು ಆ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

5 /7

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ: ಇವು 2.5% ರಿಂದ 4.5% ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಡ್ಡಿದರವು ಇತರರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

6 /7

ಎಲ್‌ಐಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಖಾತರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ್ ಆನಂದ್ ಅಥವಾ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲ್‌ಐಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಆವರ್ತಕ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೇಲೆ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.  

7 /7

ರಿಟರ್ನ್ಸ್: ಎಲ್ಐಸಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಬೋನಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ 5% ರಿಂದ 6.5% ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ.

bank vs post office vs LIC best investment options India safe investments in India Post Office Schemes Benefits LIC investment returns Fixed Deposit Interest Rates PPF interest rate NSC returns KVP benefits SCSS interest SSY Scheme LIC policies investment bank investments Post office schemes LIC Investment best investment options safe investments Post Office Benefits LIC policies Fixed Deposit interest PPF Interest NSC Returns KVP Benefits SCSS Interest Sukanya samriddhi yojana LIC Benefits

Next Gallery

ಪ್ರತಿದಿನ ಜಸ್ಟ್‌ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ದಪ್ಪ ಸೊಂಟ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾಗುತ್ತೆ.!