ICICI ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (MAMB) ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ 10,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 50,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ರಂದು ಅಥವಾ ನಂತರ ತೆರೆಯಲಾದ ಹೊಸ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅರೆ-ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ (MAMB) ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ರೂ. 50,000 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಅರೆ-ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ. 5,000 ರಿಂದ ರೂ. 25,000 ಕ್ಕೆ ಏರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೂ. 5,000 ರಿಂದ ರೂ. 10,000 ಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ನಂತಹ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2020 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಮತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಾ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಂಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು.
ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಶೂನ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂ 2,500 ರಿಂದ ರೂ 10,000 ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂ 10,000 ದಿಂದ ರೂ 50,000 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೂ 2,500 ನಿಂದ ರೂ. 12,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ರೂ 500 ನಿಂದ ರೂ 2,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೂನ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್
