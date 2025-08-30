English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Basic Salary Hike: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18000 ರಿಂದ 51,480 ರೂ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ..!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನ 18,000 ರೂ.ನಿಂದ 51,480 ರೂ.ಗೆ ಏರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು CGHS ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕವರೇಜ್ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.ಆಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತರಿಗೆ 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 18,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ 51,480 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (CGHS) ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು, ಇದು ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕವರೇಜ್ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಲೈವ್‌ಮಿಂಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯೋಗವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯವು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೊಟಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್‌ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2026ರ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದವರೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಹಿಂದಿನ ವೇತನ ಆಯೋಗಗಳು ರಚನೆಯಾದ ನಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವು. ನಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು 3 ರಿಂದ 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಕೊಟಕ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲ ವೇತನವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಸುಮಾರು 1.8ರ ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು 13% ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಆಂಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ವರದಿಯು ವೇತನ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲಿ 30-34% ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 44 ಲಕ್ಷ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 68 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. 

8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವು 2016ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಂಡ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಆಗ ಸುಮಾರು 14%ರಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಆಂಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಫಿಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1.83 ರಿಂದ 2.46ರ ನಡುವೆ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಮೂಲ ವೇತನ, ದುಡಿಮೆ ಭತ್ಯೆ (DA), ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA), ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (TA) ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವೇತನದ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಆಂಬಿಟ್ ವರದಿಯು ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜನವರಿ 2026ಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ, ಆದರೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ರಚಿಸದ ಕಾರಣ, ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಈ ವಿಳಂಬದಿಂದ ನೌಕರರ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

