ನಿಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಗಿಡದ ಬೀಜಗಳೇ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣ! ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಶುಗರ್‌..

ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ನೆನೆಸಿದ ನೀರು ಸಾಕು. ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ತುಳಸಿ ಎಂಬ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿಯಂತೆಯೇ, ಇದರ ಬೀಜಗಳು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೀಜಗಳು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಲಾಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನೀವು ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಇರುವವರು ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪಾನೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫೈಬರ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಫೈಬರ್ ಸೇವನೆಯು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಅವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಿಸಿ ಅವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಟೈಪ್ -1 ಮತ್ತು ಟೈಪ್ -2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಸೇವನೆಯೂ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಸಿವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಕರುಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಶರಬತ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ತುಳಸಿ ಬೀಜಗಳು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಬೀಜಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
