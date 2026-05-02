ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧರಿದ್ರ ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತೆ..! ಹಣ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಗಳೇ ಜೀವನದಲ್ಲೇಲ್ಲಾ

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: May 02, 2026, 07:39 AM IST|Updated: May 02, 2026, 07:39 AM IST

Spiritual Bathing tips : ಸ್ನಾನ ಕೇವಲ ಚರ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಿಯೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಧಾರಿದ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಅರಿವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ... ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..  

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಮೈ ಮೇಲೆ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಾದರೂ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ನೀರನ್ನೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರುಣ ದೇವನು ನೀರಿನ ಅಧಿಪತಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಗೌರವವಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗ್ನವಾಗಿ ಇರುವುದು ವರುಣ ದೇವನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 

ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ : ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು (ಪಿತೃಗಳು) ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಿತೃ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿ : ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ನದಿ, ಕೆರೆ ಅಥವಾ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು, ಚೇಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಪೂರಿತ ಜಂತುಗಳ ಭಯವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಂದರೆ ಮುಜುಗರ ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದು ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ.

ಇಂದಿಗೂ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಟವೆಲ್ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಉಡುಪು ಧರಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪದಂತಹ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಬರಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿವೆ..

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ನಾನವು ಕೇವಲ ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕುವುದಲ್ಲ, ಅದು ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನವಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಅಡಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..

Tags:
Bathing Tips
Bathing Mistakes
Spiritual Bathing
Health Tips
bathing traditions

