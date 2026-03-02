ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಸೇರಿ T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು.. ಫುಲ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ..?

Batters missed century including Sanju Samson: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವು ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಶತಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
USA ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 175 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಫೆ.10 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ (Tim Seifert) ಕೇವಲ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಫೋರ್, 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಐರ್ಲೆಂಡ್ನ ನಾಯಕ ಲೋರ್ಕನ್ ಟಕರ್ನ್ (Lorcan Tucker) ಅವರು ಫೆ.14 ರಂದು ಒಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 10 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಬಿಗ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 94 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಆದ್ರೆ ಇವರೂ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. 7 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜದ್ರಾನಿ ಅಜೇಯ 95 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಡೀ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಜೊತೆ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಬೆನೆಟ್ (Brian Bennett) ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 8 ಬೌಂಡರಿ, 6 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 59 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದರು. ಓವರ್ ಮುಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಂಚುರಿ ಆಸೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು. ಭಾರತ ಸೋಲುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಸ್ ಕಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, 12 ಬೌಂಡರಿ, 4 ಮನಮೋಹಕ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 50 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ 3 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು ಎನ್ನಬಹುದು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೂ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಓಪನರ್ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ (Sahibzada Farhan) ಈ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.