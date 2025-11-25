English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

BBk 12 contestant anchor jhanvi real age: ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಜಾಹ್ನವಿ ಉತ್ತಮ  ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿರುವ ಜಾಹ್ನವಿ ಸಖತ್‌  ಕ್ಯೂಟ್‌ ಆಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಹ್ನವಿಯ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?.
anchor jhanvi real age: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರು ಜಾಹ್ನವಿಯ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..ಇಷ್ಟುದಿನ ಜಾಹ್ನವಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ಮೆಟೈನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಜಾಹ್ನವಿಯವರು ಖಾಸಗಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ಪಷ್ಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದರು.  

ಇದಾದ ನಂತರ ಜಾಹ್ನವಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರಕಿದೆ..ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ನಟ ರೋಪೆಶ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ "ಅಧಿಪತ್ರ" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೂಲಕ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದರು. ಕೇವಲ ಅಧಿಪತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ "ಮಿಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ" (2006) ಮತ್ತು "ಗೋಪಿಲೋಲ" ಮುಂತಾದ ಇತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಶೋ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಂತಹ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಜಾಹ್ನವಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಕಂಡು ಅವರ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಅಂತಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದ್ದು,ಇದೀಗ ಜಾಹ್ನವಿಯವರೇ ತಮ್ಮ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು 38 ಆಗಿದೆ.  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಹ ಅವರೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

