ಮೊದಲನೇ ವಾರವೇ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್‌.. 7 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್‌ ಹಾಗೂ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ದ ಅಮಿತ್‌ ಹಾಗೂ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು? 
 
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ 12ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆರ್‌ ಜೆ ಹಾಗೂ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮದಲನೇ ವಾರವೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಜೆ ಅಮಿತ್‌ ಅವರು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.   

ಈ ಇಬ್ಬರು ಮೊದಲನೇ ವಾರವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಲು ಕಾರಣ ಕೂಡ ಅದುವೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸದ್ಯ ಅಮಿತ್‌ ಹಾಗೂ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.   

ಆರ್‌ಜೆ ಅಮಿತ್‌ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಾರರು. ಅವರು ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಪ್ರೆಸ್‌ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಆದರೆ ಈ ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಅಮಿತ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.   

ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಕರಿಬಸಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾಕೋ ಏನೋ ಮಂಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.   

ಅಮಿತ್‌ ಹಾಗೂ ಕರಿಬಸಪ್ಪಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

ಅಮಿತ್‌ ಹಾಗೂ ಕರಿಬಸಪ್ಪನವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ವತಿಯಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರು ರೂ. ಗಿಫ್ಟ್‌ ವೌಚರ್‌ ಕೂಡ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.  

