English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

BBK 12: ಮೊದಲನೇ ವಾರವೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌! ಇಬ್ಬರು ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ಔಟ್‌..

BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ...
 
1 /11

Bigg Boss 12 Elimination: ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮನೆಯೊಳಗೆ 19 ಮಂದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದಿದೆ.   

2 /11

ಮೊದಲನೇ ವಾರವೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈ ಡ್ರಾಮಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳ, ಕೀಟಲೇ ಸೇರಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಅಮೋಘವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

3 /11

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.   

4 /11

ಮೊದಲನೇ ವಾರವೇ ಮನೆಗೆ 19ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಆರ್‌ಜೆ ಅಮಿತ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.   

5 /11

ಆರ್‌ಜೆ ಅಮಿತ್‌, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನವೇ "ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಒಂದು ಕ್ರಿಂಜ್‌ ಶೋ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು, ಅಮಿತ್‌ನ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸುದೀಪ್‌ ಕೂಡ ಕೌಂಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.   

6 /11

ಆದರೆ, ಈ ವಾರ ಅಮಿತ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮೊದಲನೆಯದ್ದಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

7 /11

ಇನ್ನೂ ಈ ವಾರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎರಡೆರೆಡು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ವಾರ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.   

8 /11

ಕರಿಬಸಪ್ಪ 15ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೊದಲನೇ ವಾರವೇ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

9 /11

ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರನೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗತ್ತು.   

10 /11

ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ಗಳು ಓಪನ್‌ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾರ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಅಂದಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.  

11 /11

ಇನ್ನೂ, ಇಂದು ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರ ಬೀಳಿಲಿದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. 

bigg boss Bigg Boss Kannada Season 12 Bigg Boss Elimination RJ Amit Karibasappa ಆರ್‌ಜೆ ಅಮಿತ್ ಪವಾರ್ ಯಾರು ಅಮಿತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ನಟ ಅಮಿತ್ ಪವಾರ್ ರೇಡಿಯೋ ಮಿರ್ಜಿ ಆರ್‌ಜೆ ಅಮಿತ್ ವಿವಾದ bigg boss kannada 12 contestants kiccha sudeep host Bigg Boss Kannada 12 BBK 12 Bigg Boss Kannada 12 Bigg Boss Contestant Karibasappa Karibasappa life story Body Builder Karibasappa Karibasappa achievement Bigg Boss Kannada 12 Reality Show Colors Kannada Bigg Boss Show Kannada Reality Show ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಸಾಧನೆ ಯಾರಿದು ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಮೊದಲ ವಾರ ಔಟ್ ಆಗೋರು ಯಾರು ಈ ಬಾರಿ ಮಾಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಮಾಸ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು bbk 12 theme expect the unexpected

Next Gallery

ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಕ್ಸಸ್; ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಗತಿ..!