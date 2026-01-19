English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಗೆದ್ದ ಬಹುಮಾನ 50ಲಕ್ಷವಾದ್ರೂ.. ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈಸೇರೋದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಹಣ! ಟಾಕ್ಸ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದಾ?

ಗೆದ್ದ ಬಹುಮಾನ 50ಲಕ್ಷವಾದ್ರೂ.. ಗಿಲ್ಲಿ ಕೈಸೇರೋದು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಹಣ! ಟಾಕ್ಸ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊಂದಾ?

BBK 12 Gilli nata prize money: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50ಲಕ್ಷ ಹಣ ಲಭಿಸಿದೆ.. ಆದ್ರೆ  ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಕೈ ಸೇರಲಿದದೆ.. ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕಟ್‌ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
 
1 /5

ಹೌದು..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಮನರಂಜನೆ ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವೋಟ್‌ ಪಡೆದು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..   

2 /5

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್‌ ಕಾರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ..ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ..  

3 /5

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಸಿಕ್ಕಿರೋದನ್ನ ಕಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು..ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಗೆದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೆದ್ದ ಬಹುಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..   

4 /5

ಎಸ್‌..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಪ್ರೈಸ್‌ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಹೇರುತ್ತದೆ..ಆ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದಂತು ಕಂಡಿತಾ. ಸರ್ಕಾರ ಮನರಂಜನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ.  

5 /5

ಈಗ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ 50ಲಕ್ಷದ ಪೈಕಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್‌ ಆಗಿ ಕೇವಲ ಲ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿದೆ..ಇನ್ನೂ ಗಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆದ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ  25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು,ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಕಟ್‌ ಆಗಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 17,50,000 ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ.   

Gilli gillinata Biggboss kannada12 Bigg Boss Kannada 12 Gilli winner winner Gilli prize money tax Bigg Boss winner tax rules Entertainment income tax ಗಿಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ

Next Gallery

ಜಿಮ್‌, ಡಯಟ್‌ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ.. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಈ 5 ಪೇಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಸಲೀಸಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ!