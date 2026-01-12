English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆದ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವೆಷ್ಟು?

BBK 12 Rashika Shetty: ಕನ್ನಡ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.. 
ರಾಶಿಕಾ  'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12' ಶೋನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು..   

ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಫಿನಾಲೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮುನ್ನವೇ ರಾಶಿಕಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದರು.. ಅಂದರೇ ಟಾಪ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ..   

 ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 15 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಆಟವಾಗಡಿ, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಿಫ್ಟ್ ವೌಚರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..   

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನ 'ಟಾಸ್ಕ್ ಕ್ವೀನ್' ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗುವವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕುಗ್ಗದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..    

ಟಾಸ್ಕ್‌ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ ಟಾಪ್‌ 6 ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ..   

Rashika Shetty Bigg Boss Kannada 12 BBK 12 ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿನ್ನಲೆ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಯಸ್ಸು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಔಟ್

