BBK 12: ಸೂರಜ್ ನಂತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಆದವರು ಇವರೇ! ನೀವು ಗೆಸ್‌ ಮಾಡಿರದ ಸ್ಪರ್ಧಿ..

Big Boss Kannada 12: ಸೂರಜ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರದ ಸರ್ಧಿಯೇ ಇಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಈ ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರು ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಸ್ಪಂದನಾ Vs ಮಾಳು; ಹೋಗೋರು ಯಾರು?— Colors Kannada (@ColorsKannada) December 28, 2025
ಸ್ಪಂದನಾ Vs ಮಾಳು; ಹೋಗೋರು ಯಾರು? ಈ ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರದ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಊಹೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾರು ಸಹ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಾನೆಲ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೊದಲಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರು ಬಾಟಮ್ ಟೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಸ್ಪಂದನಾ vs ಮಾಳು ಅವರು. ಮಾಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ... ಇವತ್ತು ಮಾಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪಂದನಾ ಇಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರ ಕಥೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೂ ಅವರಿಗೂ ಇದ್ದಂತಹ ನಂಟು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಲು ಏನು ಕಾರಣವೆಂದು ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ, ʼಸ್ಪಂದನಾ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತಾನು ಏನು ಅಂತಾ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಟವಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯೇ ಇತ್ತುʼ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಧನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ʼನಾನು ಮಾಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಕುʼ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರಾಶಿಕಾರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಸಹ ಮಾಳು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ʼಒಂದೇ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಗ್ರಾಫ್ ಸುಮ್ನೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹೇಗೆ ಬಂದನೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆʼ ಅಂತಾರೆ. ನಂತರ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಈಗ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಡಬೇಕು. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎರಡು ಸುಜುಕಿ ಕಾರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಳು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಕಾರುಗಳು ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾರನ್ನ ಕುರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಯಾರ ಕಾರು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅವರು ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪೈಕಿ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರಜ್ ನಂತರ ಇದೀಗ ಮಾಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಏಕೆ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು 100% ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಳುಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೋಟುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಏತಕ್ಕೆ ಆತ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ? ಸ್ಪಂದನಾ ಏಕೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ರು? ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಾ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದನಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಮಾಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರವೂ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.