ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ..!? ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಬಯಲಾಯ್ತು ಈ ಸತ್ಯ

Bigg Boss Gilli Nata : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ ರೆಂಜ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಅತ್ಯಧಿಕ ವೋಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೇಡೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಹವಾ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯದ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು.
ಇನ್ನು ಧನುಷ್ ಗೌಡ್ 6ನೇ ಸ್ಥಾನ, ರಘು 5, ಕಾವ್ಯಾ 3 ರನ್ನರ್ ಆಪ್ ಆದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಕುರಿತು ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈಲರ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಶಿವಣ್ಣ, ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಂಎಲ್ಎ ಸಿಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ.. ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಶುಭಕೋರಲು ಸಿಎಂ ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದರು.