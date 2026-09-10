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ಇವರೇ ನೋಡಿ BBK 'ಸ್ಯಾಂಡಿ' ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ Lover ‌

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 10, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:20 PM IST

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 13ರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ  ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌( Lover) ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

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 ಈಗಾಗಲೇ ವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ (Soundarya Shetty) ಹೆಸರು ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.  

ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು?2/5

ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು?

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 13ರ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸೌಕರ್ಯ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ವೃಕಿತ್ವ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 

25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು3/5

25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು

ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವರು 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2000 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು  ಈಗ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ನೇರವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಡೀಸ್ ಆಡಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ  

ಇವರ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ 4/5

ಇವರ ಬಾಯ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ 

ಆಕಾಶ್‌ ದಿನೇಶದ ಪ್ರಭು ಆಕಾಶ್‌ ದಿನೇಶ್‌ ಪ್ರಭು ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪ್ರಭಾವಿ (content creator), ನಟ ಹಾಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಅಧಿಕೃತ Instagram Profile ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಗೂ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ: ನಟನೆ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್‌ನೆಸ್  

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ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೀನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂಲಕವೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ  

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13: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿರೋ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು?
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