/ Bigg boss ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿರೋ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬೆಡಗಿಯ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ

BBK 13 who is soundarya shetty : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ13ರ ಹೊದ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿದೆ ಈ ಬೆಡಗಿಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13ರ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸೌಂದರ್ಯ, ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್13 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kiccha Sudeep) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂಧಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಸಂಜೆ ( ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು) ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾಹಿನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೋಮೋಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ (Soundarya Shetty) ಹೆಸರು ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಇವರು 17 ಏಪ್ರಿಲ್ 2000 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈಗ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ನೇರವಂತಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ರೋಡೀಸ್ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೇರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13ರ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸೌಕರ್ಯ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ವೃಕಿತ್ವ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಕೊಡ ಒಬ್ಬರು ಎನ್ನವುದಯ ಇದೀಗ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೀನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂಲಕವೂ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ