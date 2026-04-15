English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ!.. ಟ್ರೋಲರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ನೇರ ಉತ್ತರ

 BBk Dhanush gowda talk about gilli: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12’ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
 
1 /5

ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್‌ಗೌಡ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ  ಬಹಳ ದಿನದ ಬಳಿಕ ಧನುಷ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

2 /5

 ಒಬ್ಬರನ್ನ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕನ್ನಡದವರೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನೇ (ಗಿಲ್ಲಿ) ಬೆಳೆಸಿ. ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳು ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.  

3 /5

ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ಅವನನ್ನ ಕರಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫೋನ್‌ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಟೋಲರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದರು  

4 /5

 ಸದ್ಯ ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ʻಜಿನುಗೊ ಮಳೆʼ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿದೆ.   

5 /5

ಈ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್‌ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼ ನಂತರದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

Next Gallery

