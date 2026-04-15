BBk Dhanush gowda talk about gilli: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ಗೌಡ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದಿನದ ಬಳಿಕ ಧನುಷ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬರನ್ನ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕನ್ನಡದವರೇ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವರನ್ನೇ (ಗಿಲ್ಲಿ) ಬೆಳೆಸಿ. ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ.
ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಅವನನ್ನ ಕರಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಟೋಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದರು
ಸದ್ಯ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ʻಜಿನುಗೊ ಮಳೆʼ ಆಲ್ಬಂ ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಹಾಡು ರಿಲೀಸ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ʻಬಿಗ್ ಬಾಸ್ʼ ನಂತರದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.