  • ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಯಂಗ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!.. ಏನಿದು ಅವತಾರವಮ್ಮ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಯಂಗ್ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮಲ್ಲಮ್ಮ!.. ಏನಿದು ಅವತಾರವಮ್ಮ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

mallamma: ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಲಮ್ಮನ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೀಗ ಯಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ  ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
 
1 /5

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪ್ಪಟ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿದ್ದು,ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು.   

2 /5

ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್12ರ ಸ್ಫರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು..ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದರು.   

3 /5

ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಯ್​ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಿಯರ್​ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದರು.  

4 /5

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾ ಆಗದು.ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ಆಗಿರುವ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಟಕ್ಕರ್‌ ನೀಡಿದರು.. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು ಸ್ಪಲ್ಪದಿನಕ್ಕೆ ಹೊರಬಂದರೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಸಿದರು.   

5 /5

ಮಲ್ಲಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಲಮ್ಮ ಅವರು ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ಮಲಮ್ಮ ಅವರ ಯಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು,ನೆಟ್ಟಿಗರು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

