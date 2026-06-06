BBK Hanumantha: ಬಿಗ್ಬಾಸ್11ರ ವಿನ್ನರ್ ಹನುಮಂತ ಲಂಬಾಣಿ ಅವರು ಭಾರೀ ಜನಮನಣೆ ಗಳಿಸಿದವರು ಆದರೂ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹನುಮಂತ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಆತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ ಅಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗದು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆದ ಮೇಲೆಯೂ ಹನುಮಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆ ದಿನಗಳ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವೂದೇ ಆಡಂಬರದ ಜೀವನ ನಡೆಸದೆ ಕುರಿಕಾಯುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೈಜ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಸರಳ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಚಟಪಟ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಸ್ಸುಗೆದಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಹನುಮಂತ ಅತಿ ವೋಟ್ ಪಡೆದು ಜಯಗಳಿಸಿದರು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸುಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸರಳತೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಹನುಮಂತ ಅವರು ಕುರಿ ಹಿಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಷ್ಟೋಂದು ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಗ್ಗದೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಇವರೇ ನೋಡಿ ನೈಜ ಜೀವನದ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.