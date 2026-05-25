BBK kavya shaiva kalaburagi event controversy: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಾವ್ಯಾಶೈವ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಮೈಕ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಅವಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದಾದ್ರೂ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿನಟ ಅವರ ಆಪ್ತಸ್ನೇಹಿತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವರಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈಗ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರೋದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ
ನಿನ್ನೆ ಕಾವ್ಯಾಶೈವ ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಸ್.ಎಂ ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದರು.
ಆ ವೇಳೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಏಕಾಏಕಿ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೈಕ್ನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
ಕಾವ್ಯಾ ಶೈವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೈಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಪ ಹೊರಹಾಕಿಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಾಗೆ ಆದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಂಘಟಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದ ಸಂಘಟಕರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ.