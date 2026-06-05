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ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ BBK ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 05, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:40 PM IST

BBK Mallamma buy new car: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
 

BBK Mallamma buy new car 1/6

ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ BBK ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.   

BBK Mallamma buy new car 2/6

ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ  ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ ಮಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..

BBK Mallamma buy new car 3/6

ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಚುರುಕು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.   

BBK Mallamma buy new car 4/6

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರು ಖರೀದಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಗರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

BBK Mallamma buy new car 5/6

ಸದ್ಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಶೂರೂಮ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್‌ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.  

BBK Mallamma buy new car 6/6

ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ  

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