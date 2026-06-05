BBK Mallamma buy new car: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ BBK ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಈಗ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿದ ಮಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..
ತಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಚುರುಕು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರು ಖರೀದಿ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಗರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಶೂರೂಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡಿಸೈರ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ