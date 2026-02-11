English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್‌! ಶೋ ಮುಗಿದರೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾರ್‌ ಏನದು?

ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್‌! ಶೋ ಮುಗಿದರೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾರ್‌ ಏನದು?

Bigg Boss Kannada 12: ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ವಾರ್‌! ಶೋ ಮುಗಿದರೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಸಮರ
 
Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌-12 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ವಾರಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅದರ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇನ್ನೂ ತಣ್ಣಗಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಒಳಗಿನ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಅವರ ನಡುವೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಯುದ್ಧ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಶೋ ಮುಗಿದರೂ ಕೋಲ್ಡ್‌ವಾರ್‌ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.  

ಸೀಸನ್‌ ಮುಗಿದು ಮೂರು ವಾರಗಳಾದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ಮತ್ತು ತಳ್ಳಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಘಟನೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ವೀಕೆಂಡ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೂ ತಲುಪಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿತ್ತು..  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗಾಯದ ಕಲೆಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನ್ನು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಆಂಕರ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ, “ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಪರಚಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಯಿತು.  

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ, “ಚಿಟಾರ್‌ ಎಂದು ಕಿರುಚುವ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ” ಎಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ತಾನು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, “ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಟೀಕೆ, ಪ್ರತಿಟೀಕೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.  

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ತಮ್ಮದೇ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ತಮಗೂ ಉಗುರಿನ ಕಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಿಂಪತಿ ಪಡೆಯಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಪಿಆರ್‌ ತಂಡ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಶುರುವಾದ ಗಲಾಟೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಟೀಕೆ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಸಮರ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.  

