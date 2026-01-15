BBK12: ಗಿಲ್ಲಿ ಜತೆ ಸಖತ್‌ ಆಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದ ರಾಶಿಕಾ.. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ!

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 12 ಈಗಾಗಲೇ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ, ಮಾಡೆಲ್ ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿಳ್ಳೆ, ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದರು.
ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇದ್ದರೂ ರಾಶಿಕಾ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಚಕರು ರಾಶಿಕಾಗೆ ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು.
ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಕಾರಿನಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ರಾಶಿಕಾನ ನೋಡಿ ಹೋ.. ಎಂದು ಹೋಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸೆಲ್ಫಿಗೂ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಜೊತೆ ರಾಶಿಕಾ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೀನು ಕಾವು.. ಕಾವು ಅಂತ ಇಡೀ ದಿನ ಸುತ್ತುತ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗಿಲ್ಲಿ, ರಾಶಿಕಾ ಜಗಳ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿತ್ತು.