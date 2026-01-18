English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
BBK12 :ಧನುಷ್‌ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಾ ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ

 BBk12 danush wife cry: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ ಮೊದಲಿಗೆ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಧನುಷ್‌ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿಯೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..

 
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು,ಕಡಿಮೆ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಪಡೆದು ಧನುಷ್‌ ಗೌಡ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಪೈಕಿ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ..  

ಧನುಷ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದರು..ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಫ್‌  ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು   

ಟಾಸ್ಕ್‌ ಮೂಲಕವೇ ಟಿಕೆಟ್‌ ಟು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು..ಆದ್ರೀಗ ಕಡಿಮೆ ವೋಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ..   

ಧನುಷ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಿದ್ದಾರೆ..   

ಈ ಬಾರಿ ಧನುಷ್‌ ವಿನ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

