BBK12 Finale kiccha sudeep tweet: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಬೀಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಸುದೀಪ್‌ ಕೂಡ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
 
1 /7

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ “ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಶನ್ಸ್. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಇಲ್ಲ” ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2 /7

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೀಸನ್‌ನ ವಿನ್ನರ್‌ಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

3 /7

ಅಚಲ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಂಬಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದಿದ್ಧಾರೆ.

4 /7

ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯಸ್ತದ ವೇಳೆ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ರ ಪಯಣ ಮುಗಿಯಲಿದೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಅದ್ಭುತ, ಅಸಾಧರಣ ಪ್ರಯಾಣ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಬೆಳೆದುಬಂದ ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 

5 /7

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡದ ರೂವಾರಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ಭಾವಕನುಡಿಗಳಾನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ..   

6 /7

ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಕರುನಾಡಿನ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.. ಆದ್ರೀತ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ..ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿ ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿ ನಡೆದಿದೆ..ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ  ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.. 

7 /7

ಇಂದು ಇಡೀ ಕರುನಾಡನ್ನ ರಂಜಿಸಿ ಮನರಂಜಿದ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಮನೆ ದೀಪ ಆರಲಿದೆ..ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಟಾಪ್‌ ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಲೈಟ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.. ಇಂದು ಇಡೀ ಕರುನಾಡನ್ನ ರಂಜಿಸಿ ಮನರಂಜಿದ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ದೊಡ್ಮನೆ ದೀಪ ಆರಲಿದೆ..ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಟಾಪ್‌ ಟು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಲೈಟ್‌ ಆಫ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ..  

