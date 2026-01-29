English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌! ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಿಕ್ತು ಅವಕಾಶ

BBK12 Mallamma: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಹಲವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ.
 
1 /6

BBK12 Mallamma: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಮನೆಯ ಇತರೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ಜನರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  

2 /6

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ‘ವಿನಾಶ ಕಾಲೆ’ ಎಂಬ ಹೊಸ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಹೊಸಬರೇ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.  

3 /6

‘ವಿನಾಶ ಕಾಲೆ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೂ ತಾಯಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.  

4 /6

ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸಬರ ನಡುವೆಯೇ ಇದ್ದರೂ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದ ತಂಡದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.  

5 /6

ಹೊಸ ಅವಕಾಶದ ಕುರಿತು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, “ನಟನೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಟನೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಹಿಗಳ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದು, ಮೊದಲು ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

6 /6

‘ವಿನಾಶ ಕಾಲೆ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಬಸಪ್ಪ, ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bigg Boss Kannada 12 Mallamma Gilli gilli mallamma rakshita Sandalwood Entry Vinasha Kaale Movie Kannada cinema

