BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಬದುಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 
BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ರ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸುದೀಪ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಈ ನಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.  

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫಿನಾಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕಿವಿಮಾತೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ.  

“ಸಿಗುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಲೆಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ” ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಈ ಮಾತು ಗಿಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.  

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಬದುಕು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನ ಲಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದು ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.  

