  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ತಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ತಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಗಿಲ್ಲಿ! ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್‌

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 
Bigg Boss Kannada ಸೀಸನ್ 12 ಮುಗಿದಿದ್ದೇ ತಡ, ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ಹವಾ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆರೆದರೆ ಗಿಲ್ಲಿಯದ್ದೇ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿವಿಧ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿದು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಕ್ರೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.  

ಈ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಚೊಚ್ಚಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಗಿಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಹೌದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ.  

ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೆಲಸ. ಕಥೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಕಲಾವಿದರು, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸದ್ಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಯಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.  

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ ಕಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಡಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ, ಈಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹೊಸ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.  

